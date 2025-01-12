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Husiler, ABD uçak gemisini bir kez daha hedef aldı

Husiler, ABD uçak gemisini bir kez daha hedef aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin USS Harry Truman uçak gemisine füze ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, saldırıların amacının gemiyi operasyon alanından çıkarmak olduğunu belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir kez daha Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD donanmasındaki bir uçak gemisine saldırı düzenlediklerini belirtti. Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıda bulunduklarını belirten Seri, söz konusu saldırılarla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade etti.

"İSRAİL'İ HEDEF ALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seri, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri" tehdidinde bulundu.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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