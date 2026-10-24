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Husiler, Suudi savaş uçaklarının Sana ve Taiz'deki Muha'yı vurduğunu öne sürdü

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Husilere bağlı SABA ajansı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile Taiz'e bağlı Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Ajans, siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğunu iddia ederken sayı vermedi; bölgedeki hava hareketliliğinin sürdüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin güneybatısındaki Taiz iline bağlı Muha kentine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, ismi açıklanmayan yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Muha kentinin farklı bölgelerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Kaynak, bölgedeki hava hareketliliğinin??????? sürdüğünü belirtirken saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Ajans, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Sana'daki Asr ve Hemedan bölgelerine de hava saldırıları düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar??????? olduğunu iddia eden ajans, sayı vermedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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