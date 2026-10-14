Haberler

Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduğunu iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husi sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle, Yemen'in güneyindeki bölgelerde Suudi askeri yığınaklarını 3 balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Seri çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu iddia ederken Suudi makamlarından henüz açıklama yok.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle, Yemen'in güneyindeki Ras el-Ara ve El-Medaribe bölgelerinde Suudi güçlerinin askeri yığınaklarını ise 3 balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda füzenin doğrudan hedefi vurduğunu iddia etti.

Husi sözcüsü, Yemen'in güneyindeki Ras el-Ara ve Medaribe bölgelerinde Suudi güçlerine ait olduğunu belirttiği askeri yığınaklara düzenlenen saldırılarda da füzelerin hedeflerini isabetle vurduğunu ileri sürdü.

Seri, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da kullanılamaz hale geldiği iddiasını paylaştı.

Husilerin söz konusu saldırı iddialarına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Korkulan oldu, Fener taraftarının aklında tek soru var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Başakşehir'de sel sularına kapılan motosikletliyi vatandaşlar kurtardı

Sel suları motosikletliyi yuttu! Yardımına vatandaşlar koştu
Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor

Tüm dengeler değişecek! Fenomen dizinin sevilen ismi geri dönüyor
Bursa'da durakta köpek dehşeti! Kaçmak için yüksekten atlayan 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı

Köpek üzerlerine koştu! Kaçmak isteyen çocuk yüksekten atladı
İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı uyuşturucu! İranlı 2 yolcu taksiye binmek üzereyken yakalandı

Taksiye binmek üzereydiler! Valizdeki çikolataların sırrı çözüldü