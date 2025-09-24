Haberler

Husiler, Eilat’ta İki Hedefi Vuran İHA Saldırısını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eilat'ta iki hedefe yönelik düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı. Husilerin sözcüsü, bu operasyonun, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerine karşılık yapıldığını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir şekilde saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait hava kuvvetlerinin, 2 İHA ile nitelikli bir askeri operasyon düzenlediğini ifade etti.

Seri, 2 İHA'nın, Umm er-Reşraş bölgesinde (Eilat) İsrail'e ait iki hedefe saldırdığını, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını ve savunma sistemlerinin İHA'ları engellemede başarısız olduğunu belirtti.

Bunun, son 24 saat içinde düzenlenen ikinci operasyon olduğunu dile getiren Seri, Husilere ait hava kuvvetlerinin, dün birkaç İHA ile askeri bir operasyon düzenleyerek Güney'deki Umm er-Reşraş ve Birseba alanlarında İsrail'e ait çeşitli hedeflere saldırdığını ifade etti.

Seri, operasyonun "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı Siyonist düşman İsrail tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık" yapıldığını aktardı.

Sözcü Seri, Husilerin, saldırılar durup kuşatma kaldırılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım

Gökçek'ten iddialar sonrası Yavaş'a olay teklif: Maçan sıkıyorsa gel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title