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Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı

Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle İsrail'de birçok kentte siren sesleri yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i hedef almaya devam ediyor.

BİRÇOK KENTTE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Husiler'in İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlediğini belirterek, füzenin ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı. İsrail'de birçok kentte siren sesleri yükselirken, vurulan füzenin parçaları çevredekiler tarafından görüntülendi.

SON BİR HAFTA İÇİNDE 6'NCI SALDIRI

Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmezken, söz konusu saldırı son bir haftada Husiler tarafından İsrail'e düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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