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Husiler, Aden'deki Suudi subay kampını balistik füzelerle vurduğunu iddia etti

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Husilere bağlı SABA haber ajansı, Aden'deki Cebel Hadid askeri kampında Suudi subayların bulunduğu toplanma alanının balistik füzelerle hedef alındığını ileri sürdü. El-Masdar Online kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi; hasar ve can kaybına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin geçici başkenti Aden'de Suudi Arabistanlı subayların bulunduğu bir askeri kampı balistik füzelerle hedef aldıklarını ileri sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismini açıklamadığı bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, Aden'deki Cebel Hadid askeri kampında Suudi subayların bulunduğu bir toplanma alanının hedef alındığı iddia edildi.

Yemen'deki bağımsız el-Masdar Online haber sitesi de Husilerin ülkenin güneyindeki Aden kentine balistik füzelerle saldırı düzenlediğini ve kentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Haberde, saldırının yol açtığı olası hasar veya can kaybına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de son haftalarda Husilerin Aden'deki bazı noktalara saldırılar düzenlediğine ilişkin haberler yayımlanmıştı. Bu noktalar arasında kentteki havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümete bağlı askeri kamplar da yer almıştı.

Yemen'de askeri gerilim yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana askeri gerilim yeniden tırmanırken, çatışmalar özellikle Babülmendeb Boğazı'na kıyısı bulunan Taiz ilinde yoğunlaşmıştı.

Birleşmiş Milletler kaynakları, ülkedeki çatışmalarda binlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı, 250 binden fazla kişinin yerinden edildiği yönünde veriler paylaşmıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor???????.

Kaynak: AA
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