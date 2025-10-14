Haberler

Hüseyin Aykol'a Ziyaret: DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın Hastane Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beyin kanaması geçiren gazeteci Hüseyin Aykol'u hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakırhan, Aykol'un sağlık durumu için mücadele edeceği umudunu paylaştı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beyin kanaması geçiren gazeteci Hüseyin Aykol'u Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakırhan, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Aykol'un sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Aykol'un durumuna ilişkin Bakırhan, şu açıklamayı yaptı:

"Özgür basının simge isimlerinden, 30 yılı aşkın süredir kalemiyle hakikatin izini süren, halen Yeni Yaşam gazetesi yazarlarından olan Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi.

Sincan Egitim Araştırma Hastanesi'nde kalan Sevgili Aykol'u ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Hüseyin hocaya doktorlar tarafından iyi bir müdahalede bulunulmasına rağmen ağır bir beyin kanaması geçirdiği için şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Hüseyin hocanın da mücadele ederek bu süreci atlatacağını umuyoruz.

Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gibi gazetelerde yürüttüğü kesintisiz mücadeleyle, her dönem baskıya karşı kalemini bırakmayan Aykol'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Özgür Basın geleneği başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.