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Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesi duyuldu, güvenlik olayı yok

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Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Araştırmada güvenlik olayı yaşanmadı; sesin boğazı geçmeye çalışan bir gemiye müdahaleden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri duyuldu.

Haberde, Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu ancak yapılan araştırmada adada ve çevresinde herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadığı aktarıldı.

Patlama sesinin Hürmüz Boğazı yönünden geldiği kaydedilen haberde, sesin, boğazı geçmeye çalışan bir gemiye müdahaleden kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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