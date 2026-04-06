İran Medyası: Son 24 Saatte 15 Gemi Hürmüz Boğazı'ndan Geçti

İran medyasına göre son 24 saat içerisinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ancak deniz trafiğinin savaş öncesine kıyasla hala yüzde 90 civarında daha düşük olduğuna dikkat çekildi. İran, boğazın sadece 'düşman ülkelere' kapalı olduğunu belirtiyor.

(ANKARA) - İran medyasına yansıyan haberlere göre, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ancak deniz trafiğinin savaş öncesine kıyasla hala yüzde 90 civarında daha düşük olduğu belirtildi.

Fars haber ajansı, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan " İran'ın izniyle" geçtiğini bildirdi. Haberde, deniz trafiğinin savaş öncesine kıyasla hala yüzde 90 daha düşük olduğu belirtildi.

Aralarında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu İranlı yetkililer, kritik öneme sahip deniz geçidinin tamamen kapatılmadığını, yalnızca "düşman ülkelere" kapalı olduğunu birçok kez dile getirmişti. İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, dün yaptığı açıklamada Irak'ın uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için verdiği süreyi 6 Nisan'a kadar uzatmış ve son sosyal medya paylaşımlarından birinde, İran'a verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatmıştı.

