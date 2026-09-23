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Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisine mühimmat isabet etti, 2 kişi öldü veya yaralandı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen mühimmat isabet ettiğini, mürettebattan 2 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Gemi alev alıp sürüklenirken mürettebat tahliye edildi; çevre kirliliği bildirilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

UKMTO'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin öldüğü veya yaralandığı, geminin alev alarak kontrolsüz şekilde sürüklendiği kaydedildi.

Mürettebatın??????? tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, henüz herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediği aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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