Hurdalıkta çıkan yangın bitişikteki binalara sıçradı

ESKİŞEHİR'de hurdalıkta çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki malzeme deposuna, ardından deponun yanında bulunan 2 binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan depoda zaman zaman meydana gelen patlamalar çevredekileri tedirgin ederken, binalarda oturanlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangında 5 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumandan etkilendiği belirtilen Mehmet G., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet G.'nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

