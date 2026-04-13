Hukukçular Derneği Manisa Şubesinden İsrail'in 'idam yasası'na tepki

Hukukçular Derneği Manisa Şubesi, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

Derneğin şube başkanı Ahmet Sofuoğlu, Manisa Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin esirleri kapsayan düzenlemesinin "bütün hukuk düzenlerinde yok hükmünde" olduğunu belirtti.

İsrail'in işgalci konumda bulunduğunu anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail terör devleti işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamaz, kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir. Söz konusu yasa kapsamında özellikle ' İsrail'in varlığını ortadan kaldırma amacıyla işlenen öldürme fiilleri' bakımından ölüm cezası öngörülmektedir. Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir."

Sofuoğlu, yasayla kararların kısa sürede uygulanmasının öngörüldüğünü, temyiz ve itiraz yollarının kısıtlandığını dile getirdi.

Düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Sofuoğlu, yasanın varlığının dahi tek başına bir savaş suçu niteliği taşıdığını kaydetti.