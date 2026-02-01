2'nci Ordu birliklerinden karlı arazide hudut emniyeti çalışması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı birliklerince, hudut hattı emniyetine yönelik zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmaları paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu Komutanlığı birliklerince, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" notu ile çalışmalardan fotoğraflar yer aldı.