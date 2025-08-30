Hualong One: Çin'in Üçüncü Nesil Nükleer Teknolojisi Dünyada Yaygınlaşıyor

Çin Genel Nükleer Enerji Grubu, Hualong One reaktörünün dünyada 41 ünitesinin faaliyette veya yapım aşamasında olduğunu ve bu teknolojinin en yaygın üçüncü nesil nükleer reaktör teknolojisi haline geldiğini duyurdu.

SHENZHEN, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin Genel Nükleer Enerji Grubu (CGN), Çin'in yerli olarak geliştirdiği ve şu anda dünya çapında 41 ünitesi faaliyette veya yapım aşamasında olan üçüncü nesil reaktör Hualong One'ın, dünyanın en yaygın üçüncü nesil nükleer reaktör teknolojisi haline geldiğini açıkladı.

CGN cuma günü Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinde düzenlediği basın toplantısında Hualong One teknolojisinin, tamamen bağımsız bir üçüncü nesil nükleer teknoloji olduğunu, Avrupa Nükleer Santral Gereklilikleri Birliği sertifikasını aldığını ve İngiltere Genel Tasarım Değerlendirmesi'nden geçtiğini bildirdi.

CGN, bu teknolojinin mükemmel bir operasyonel performans sergilediğini ve yedi ünitenin şimdiden dünya çapındaki şebekelere bağlandığını belirtti.

Her ünite yıllık 10 milyar kilovat-saat üzerinde enerji üretiyor. Bu, orta düzeyde gelişmiş bir ülkede 1 milyon kişiye enerji sağlamak için yeterli bir miktar. Aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını 8,16 milyon ton azaltıyor.

