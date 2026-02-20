Haberler

İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılmasına ve dosyalarının İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilmesine karar verdi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılmasına, bu mahkemelerdeki dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılarak İstanbul asliye ticaret mahkemeleri ile birleştirilmesine, İstanbul asliye ticaret mahkemeleri yargı çevresinin "İstanbul'un mülki sınırları" olarak yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı, HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

HSK Genel Kurulunun aldığı kararla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi de "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.

Karar, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak.

Faaliyeti durdurulan bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama