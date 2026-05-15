Haberler

4 yeni ağır ceza mahkemesinin yargı çevreleri belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine alınan kararda Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi.

SANDIKLI AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Karara göre Sandıklı ilçesi, Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri olarak belirlendi.

SERİK, MANAVGAT YARGI ÇEVRESİNDEN ÇIKARILDI

HSK kararıyla Serik ilçesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

Serik Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi yalnızca Serik ilçesi olarak belirlendi.

SUŞEHRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 5 İLÇE BAĞLANDI

Suşehri ilçesi, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

Suşehri Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri olarak belirlendi.

ORTACA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN YARGI ÇEVRESİNDE 3 İLÇE YER ALDI

Ortaca ilçesi, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

Ortaca Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi; Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri olarak belirlendi.

HSK kararında, düzenlemenin söz konusu mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

Korkulan oluyor! Trump tarihi ziyaret sonrası düğmeye basacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor

2019'da ambargo uygulayan ülke, şimdi İHA'lar için kapımızda yatıyor
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

Dikkat çeken kelepçe detayı! Kameralara saniye saniye yansıdı
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim