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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 8 Haziran'daki ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı ve 3 hakim adayının atamasını yaptı. Atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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