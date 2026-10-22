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Hristodulidis, AB Komisyonu'ndan ortak savunma maddesini gündeme almasını istedi

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GKRY Lideri Hristodulidis, Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrası için AB Komisyonu'ndan ortak savunma maddesi tartışmalarının yeniden gündeme alınmasını istedi. Bir AB yetkilisi, yakın zamanda yapılacak zirvelerde maddenin ele alınmasının planlanmadığını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, Birliğin ortak savunma maddesi hakkındaki tartışmaların yeniden gündeme alınmasını talep ettiği bildirildi.

Politico'nun haberine göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkeler arasında karşılıklı yardım yükümlülüğünü ele alan 42. maddesinin 7. fıkrasına ilişkin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdi.

Hristodulidis, ortak savunma maddesinin "özellikle jeopolitik belirsizlik dönemlerinde, AB ve üye ülkeleri için çok önemli" olduğunu belirtti.

Söz konusu maddeye ilişkin AB'nin ilgili organlarında tartışmaların yeniden başlatılması isteğini ifade eden Hristodulidis, "Bu nedenle değerlendirme aşamasındaki öneriler hakkında güncel bilgi verilmesini ve atılacak adımlara ilişkin bir takvim sunulmasını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi, yakın zamanda yapılacak AB liderler zirvelerinin hiçbirinde maddenin ele alınmasının planlanmadığını aktardı.

Saldırıya uğrayan üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlanması öngörülüyor

AB'nin kurucu anlaşmalarından Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrası, AB ülkelerinin saldırıya uğrayan bir üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor. Şimdiye kadar sadece Fransa, Kasım 2015'teki terör saldırılarından sonra bu madde aracılığıyla üye ülkelerden yardım talep etmişti.

GKRY'de bulunan İngiliz askeri üssüne 2 Mart'ta insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapılmasının ardından söz konusu madde tekrar gündeme gelmiş ancak herhangi bir somut gelişme yaşanmamıştı.

Von der Leyen, maddeye ilişkin 27 Nisan'daki açıklamasında, karşılıklı yardım yükümlülüğünün zaten geçerli olduğunu, asıl meselenin bu yükümlülüğün nasıl ve hangi kapasiteyle hayata geçirileceği olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA
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