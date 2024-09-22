Hortum Sahilde Cankurtaran Kulesini Yıktı

Sahilde çıkan hortum kamerada: Cankurtaran kulesi yerle bir oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde gece saatlerinde oluşan hortum cankurtaran kulesini yerle bir etti.

Hortum, Yalı Mahallesi 16'ncı kule mevkiinde çıktı. Sahilde oluşan hortum cankurtaran kulesini yerle bir etti. Hortumun çıktığı korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.