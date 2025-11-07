Hopa'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Kamyonetle Çarpıldı
Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu çalışanı Yüksel G.'ye çarpması sonucu yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı ancak tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetin çarptığı akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı.
Sundura Mahallesi Artvin Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, akaryakıt istasyonu girişinde Yüksel G'ye çarptı. İstasyon çalışanı, çarpmanın etkisiyle savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel