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Hongqi, İlk Uçan Otomobilini Tanıttı

Hongqi, İlk Uçan Otomobilini Tanıttı
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Çin FAW Grubu, ünlü Hongqi markası altında ilk uçan otomobilini tanıttı. 200 kilometreyi aşan menzil sunan bu araç, bu yılın içinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Elektrikli ve hibrit versiyonları da tanıtılan Hongqi, sektördeki en yüksek güvenlik standartlarına uygun tasarlandı.

CHANGCHUN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grubu, ikonik markası Hongqi'nin bir modeli olan ilk uçan otomobilini tanıtarak mobilitenin geleceğine yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde bulunan şirket, çarşamba günkü tanıtım sırasında, 200 kilometreyi aşan uçuş menziline sahip olan uçan otomobilin bu yıl içerisinde ilk uçuşunu yapmasının planlandığını açıkladı.

Araçtaki akıllı kabin teknolojisi, sürücüye sesli ve görsel ekranlar aracılığıyla gerçek zamanlı bilgi sağlayarak operasyonel karmaşıklığı önemli ölçüde azaltabiliyor. Şirket, yolcu güvenliğini sağlamak için aracın geliştirilmesi ve tasarımında sektördeki en yüksek güvenlik standartlarına tam anlamıyla riayet ettiklerini vurguladı.

Gün içinde hem tamamen elektrikli hem de hibrit versiyonları bulunan üç yeni Hongqi modeli de tanıtılırken, iki ayrı yeni enerjili araç modeli de resmen satışa sunuldu.

Çincede "kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, Çin'in ikonik otomobil markası konumunda. 1958 yılında oluşturulan markanın an itibarıyla benzinli, tamamen elektrikli, plug-in hibrit elektrikli ve genişletilmiş menzilli elektrikli olmak üzere 18 farklı araç modeli satışta bulunuyor.

Hongqi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 411.777 araç satarak üst üste yedinci yılda da büyümesini sürdürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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