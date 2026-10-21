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Hong Kong, H5N1 nedeniyle Kanada ve ABD'nin bazı bölgelerinden kanatlı ithalatı kesti

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Hong Kong, H5N1 nedeniyle Kanada ve ABD'nin bazı bölgelerinden kanatlı ithalatı kesti
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Hong Kong, H5N1 bildirimleri üzerine Kanada'nın Pembina belediyesi ile ABD'nin Minnesota ve Indiana eyaletlerindeki county'lerden kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını durdurdu. Gıda Güvenliği Merkezi tavuk yumurtası dahil ürünlerin ithalatını halk sağlığı için derhal durdurdu.

HONG KONG, 21 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong, kuş gribi salgınları nedeniyle Kanada'nın Manitoba eyaletine bağlı Pembina belediyesi, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Stearns County ve Benton County ile Indiana eyaletine bağlı Jay County'den yapılan kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi salı günü Hong Kong'da halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgelerden tavuk yumurtası da dahil olmak üzere kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatının derhal durdurulması talimatı verdi.

Merkezin sözcüsü, söz konusu kararın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün bu bölgelerde son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgınları görüldüğüne ilişkin bildirimleri üzerine alındığını söyledi.

Sözcü, konuyla ilgili olarak Kanadalı ve ABD'li yetkililerle temasa geçen merkezin, kuş gribi salgını hakkında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün ve ilgili makamların yayımladığı bilgileri yakından takip edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
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