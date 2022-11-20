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Hong Kong Disneyland, Noel Döneminde Özel Etkinlikler Düzenliyor

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Hong Kong Disneyland, Noel dönemi için 18 Kasım 2022'den 2 Ocak 2023'e kadar sürecek "Bir Disney Noel'i" başlığı altında bir dizi etkinlik başlattı.

Hong Kong Disneyland, Noel dönemi için 18 Kasım 2022'den 2 Ocak 2023'e kadar sürecek "Bir Disney Noel'i" başlığı altında bir dizi etkinlik başlattı.

Tema parkından yapılan açıklamaya göre bazı geceler düzenlenecek olan "Disney Canlı Konserleri", misafirleri tesis genelinde Noel büyüsünün etkisi altına alacak ve klasik müzikten neşeli caza ve müzikal melodilere kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

Disney karakterleri Noel döneminde hiçbir zaman eksik olmayacak. Duffy grubunun hayranları için parkta "Duffy ve Arkadaşları Kış Harikalar Diyarı" adında yeni bir sahne açıldı. Duffy ve arkadaşları burada kış kıyafetleri ile sürpriz gösteriler yapacak.

Duffy'nin en yeni arkadaşı ve parkın en popüler idollerinden biri olan LinaBell'in ilk kez katılacağı "Mickey ve Arkadaşları Noel Balosu" da diğer özel etkinlikler arasında yer alıyor.

Hayranların en sevdiği bir diğer etkinlik olan "Noel Dileklerinin Gerçekleştiği Ağaç Aydınlatma Töreni" geri dönecek ve her gece bir şanslı konuk özel bir ağaç aydınlatma anına liderlik etme şansı yakalayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Disneyland Hong Kong Noel Güncel Haberler

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