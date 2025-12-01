Haberler

Hong Kong'daki Büyük Yangında Ölü Sayısı 151'e Yükseldi

Güncelleme:
Hong Kong Polis Teşkilatı, Wang Fuk Court sitesinde meydana gelen büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e ulaştığını ve 104 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, yangınla ilgili arama ve delil toplama çalışmalarını üç hafta içinde tamamlamayı planlıyor.

HONG KONG, 1 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Polis Teşkilatı, Wang Fuk Court sitesinde meydana gelen büyük yangında polisin arama ve delil toplama çalışmalarını mevcut hızla üç hafta içinde tamamlamayı beklediğini duyurdu.

Polis, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının pazartesi günü yerel saatle 16.00 itibarıyla 151'e yükseldiğini doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin 104'ünün kimliğinin tespit edildiğini de bildirdi.

