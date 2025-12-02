Haberler

Hong Kong'da Yangın İhmalini İncelemek Üzere Komite Kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'un Tai Po ilçesinde çıkan yangın sonrası, yangına sebep olan ihmalleri incelemek üzere bağımsız bir komite kurulacağı açıklandı. Yangında 151 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangındaki ihmalleri incelemek üzere bağımsız komite kurulacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, bugünkü kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, bir yargıcın başkanlık edeceği bağımsız komitenin, yangına sebep olan ihmalleri inceleyeceğini belirtti.

Şu ana kadar 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen yangının, inşaat ve tadilat çalışmalarında çok sayıda sorunun varlığına işaret ettiğini söyleyen Lee, bu alanda sistematik reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lee, bağımsız komitenin, devam eden adli ve idari soruşturmalara paralel olarak, ileride benzer trajedilerin yaşanmasını önlemek için inşaat çalışma sistemi konusunda kapsamlı değerlendirme yapacağını kaydetti.

"Soruşturma komitesi" değil

Ancak söz konusu komitenin bir "soruşturma komitesi" olarak değil, "inceleme komitesi" olarak kurulacak olması dikkati çekiyor.

Soruşturma komitesi, inceleme komitesine kıyasla daha bağımsız ve daha geniş yetkilere sahip oluyor. Bu tür komiteler istediği kişiyi ifadeye çağırabiliyor, normal mahkemelerde delil kabul edilmeyen türden materyalleri de soruşturma konusu yapabiliyor.

İnceleme komitesinin görev kapsamı ise bir yargıç başkanlık etse de değerlendirme amacı taşıyor.

Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang, dün yaptığı açıklamada, bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin yangına dayanıklı olmadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Tai Po yangını

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Yangında 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken bu Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.