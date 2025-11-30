Haberler

Honduras'ta Yeni Devlet Başkanı İçin Seçim Heyecanı

Güncelleme:
Orta Amerika'nın Honduras ülkesinde 6 milyondan fazla seçmen, 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Kamuoyu araştırmalarına göre, iktidardaki Libre Partisi, Ulusal Parti ve Liberal Parti'nin adayları öne çıkıyor.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 5 bin 744 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Halk, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanlığı için oy kullanacak.

Kamuoyu araştırmalarına göre Honduras'taki seçimlerde yarışan 5 parti arasından 3 aday öne çıkıyor: İktidardaki Libre Partisi'nin adayı Rixi Moncada, Ulusal Parti'nin adayı Nasry Asfura ve Liberal Parti'nin adayı Salvador Nasralla.

Honduras'ta en çok oyu alan adayın doğrudan seçimi kazanacağı sistem uygulanıyor.

Sandıktan birinci çıkan isim, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.

Devlet Başkanı Castro, halkı oy kullanmaya çağırarak, "Honduras muazzam bir servete sahip, tek yapmamız gereken yasaları uygulamak. Ekonominin demokratikleşmesiyle birçok iş imkanı ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 yıllık askeri diktatörlüğün ardından 1980'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinden bu yana ülkede aralıksız olarak gerçekleştirilen 12'inci seçim yapılıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
