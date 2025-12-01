Honduras'ta Devlet Başkanı Seçiminde İlk Sonuçlar: Nasry Asfura Önde
Honduras'ta yapılan devlet başkanı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Parti adayı Nasry Asfura oyların yüzde 40,63'ünü alarak önde gidiyor. Liberal Parti adayı Salvador Nasralla ise yüzde 38,78 oyla ikinci sırada yer alıyor.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura önde gidiyor.
Honduras'ta yapılan devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi.
Oyların yaklaşık yüzde 34'ünün sayıldığı seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı.
İlk sonuçlara göre, Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura yüzde 40,63 oyla yarışı önde götürüyor. Asfura'yı, Liberal Parti adayı Salvador Nasralla yüzde 38,78 ile takip ediyor.
İktidardaki Libre Partisinin adayı Rixi Moncada ise yüzde 19,59 oyla üçüncü sırada yer alıyor.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti.
Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.
Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.