Haberler

Honduras'ta Devlet Başkanı Seçiminde İlk Sonuçlar: Nasry Asfura Önde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Honduras'ta yapılan devlet başkanı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Parti adayı Nasry Asfura oyların yüzde 40,63'ünü alarak önde gidiyor. Liberal Parti adayı Salvador Nasralla ise yüzde 38,78 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura önde gidiyor.

Honduras'ta yapılan devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi.

Oyların yaklaşık yüzde 34'ünün sayıldığı seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı.

İlk sonuçlara göre, Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura yüzde 40,63 oyla yarışı önde götürüyor. Asfura'yı, Liberal Parti adayı Salvador Nasralla yüzde 38,78 ile takip ediyor.

İktidardaki Libre Partisinin adayı Rixi Moncada ise yüzde 19,59 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.