Hollanda, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinden yapılan ithalatı yasaklamak istiyor

Güncelleme:
Hollanda hükümeti, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı baskıyı artırmak amacıyla yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ticareti yasaklama kararı aldı. Başbakan Rob Jetten, yaptırımların onaylandığını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hollanda, (İsrail'in) uluslararası hukuk ihlallerine karşı çıkmaya ve daha fazla insani yardım sağlanması için çabalamaya devam ediyor. Netanyahu hükümetine baskı uygulamak amacıyla Bakanlar Kurulu yaptırımları onayladı." ifadesini kullandı.

Filistinlilere karşı saldırılar gerçekleştiren yerleşimcilere karşı da yaptırım planları üzerinden çalıştıklarını aktaran Jetten, "Bu şekilde Hollanda toplumu olarak ekonomik faaliyetlerimizle hukuka aykırı bir işgale ve yasa dışı yerleşim birimlerinin sürdürülmesine katkıda bulunmayı önlemek istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, hükümetin ticaret yasağı kararıyla ilgili Hollanda Meclisine gönderdikleri mektupta, işgal altındaki bölgelerdeki durum için "büyük endişelerine" dikkati çekti.

Berendsen ve Sjoerdsma, "Yasa dışı yerleşim birimlerinin genişlemesi ve yerleşimcilerin aşırı şiddeti, iki devletli çözümün giderek daha da uzaklaştığı, giderek kötüleşen bir duruma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Mektuba göre, önlem yalnızca yerleşim birimlerinden ithalatı değil, bu bölgelerden gelen mallarda aracı ticareti de yasaklıyor. Yurt dışındaki Hollandalı şirketler de yasağa uymak zorunda olacak.

Adalet Divanı, yasa dışı yerleşimlerin desteklenmemesini istedi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit ederek, üçüncü ülkelerin İsrail'in işgaline katkı vermekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Divan, ayrıca üçüncü ülkelerin yasa dışı yerleşimlerini destekleyen ilişkilerden kaçınma yükümlülüğü olduğunu vurgulamıştı.

Önlemi mümkün olduğunca etkili kılmak için Hollanda, benzer bir karar alan diğer AB üye devletleriyle işbirliği aradı. Belçika da geçen yıl yerleşim birimlerinden gelen ürünlere ithalat yasağı ilan etmişti.

Hollanda Meclisi, geçen yıl yerleşim birimlerinden ulusal ithalat yasağı talep etmişti. Hollanda hükümeti, Avrupa çapında bir yasak için defalarca çağrıda bulunmuş ancak üye devletler arasında yeterli destek bulunamamıştı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
