Hollanda'da Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı Başladı

Hollanda'da Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı Başladı
Güncelleme:
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı'na 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 290 katılımcı katılıyor. Etkinlik, bahçecilik uzmanları ve çiçek severleri bir araya getiriyor.

AMSTERDAM, 5 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'da her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, dünyanın dört bir yanından bahçecilik uzmanlarını, çiçek severleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Bu yıl 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, 30'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 290 katılımcıyı ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
500
