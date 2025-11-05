Hollanda'da Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı Başladı
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı'na 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 290 katılımcı katılıyor. Etkinlik, bahçecilik uzmanları ve çiçek severleri bir araya getiriyor.
AMSTERDAM, 5 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'da her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, dünyanın dört bir yanından bahçecilik uzmanlarını, çiçek severleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Bu yıl 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, 30'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 290 katılımcıyı ağırlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel