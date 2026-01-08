Haberler

Hollanda'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Hava Trafiği Aksadı

Güncelleme:
Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda, kış koşulları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle bilet kontrolü için bekleyen yolcular. Hava trafiği ciddi şekilde aksadı.

AMSTERDAM, 8 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bilet kontrolü için bekleyen yolcular, 7 Ocak 2026.

Hollanda'da devam eden kış koşulları ve şiddetli rüzgarlar, ülkedeki hava trafiğini ciddi şekilde etkiledi. (Fotoğraf: Sun Jingjing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
