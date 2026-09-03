Hollandalı Eski Bakanlardan İsrail'e Tam Silah Ambargosu Çağrısı

Hollanda'da aralarında eski bakanlar ve üst düzey bürokratların bulunduğu 235 kişilik grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı hükümete daha kapsamlı önlemler alması ve İsrail'e tümüyle silah ambargosu uygulaması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Hollanda'nın NRC gazetesinin haberine göre, eski İçişleri Bakanı Job Cohen, eski Dışişleri Bakanı Jozias van Aartsen, eski Kalkınma İşbirliği Bakanı Jan Pronk ve Rotterdam'ın eski Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in de aralarında bulunduğu 235 kişi mektubu imzaladı.

İmzacılar, İsrail'e yönelik geniş kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını talep ederken, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının askıya alınması çağrısında da bulundu.

Hükümetin yakın zamanda attığı, yasa dışı yerleşim bölgelerinden gelen ürünlerin engellenmesi gibi adımları yetersiz bulan diplomatlar, Hollanda'nın uluslararası hukuk düzenine karşı sorumluluğu göz önüne alındığında bu adımların yetersiz kaldığını savundu.

Mektupta diplomatlar, İsrail'in "ağır ihlallerini" sürdürdüğüne dikkati çekerek kağıt üzerindeki ateşkes vaadine rağmen İsrail'in saldırıları nedeniyle her gün can kaybının yaşandığını, silahlı yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarının da yoğunlaştığını vurguladı.

Filistin yönetimi sistematik olarak zayıflatılıyor

Hollanda'nın diplomatik ilişkiler sürdürdüğü Filistin yönetiminin mali ve diğer açılardan sistematik biçimde zayıflatıldığını belirten eski diplomatlar, İsrail'in iki devletli çözüm ihtimali de dahil olmak üzere Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını imkansız kılma amacını giderek daha açık biçimde uyguladığını vurguladı.

Mektup, 22 Ağustos'ta Le Monde gazetesinde yayımlanan ve yaklaşık 100 eski Fransız ve İngiliz büyükelçinin imzasını taşıyan bir çağrının ardından geldi. Söz konusu çağrıda büyükelçiler, kendi hükümetlerine, benzer önlemler yoluyla Filistin'de uluslararası hukukun uygulanması için ortak hareket etme çağrısında bulunmuştu.

Eylül 2025'te, aralarında Van Aartsen, Brinkhorst, Pronk ve Bot'un da bulunduğu imzacılardan bazıları Gazze'ye uluslararası müdahale çağrısı yapmış Mart 2026'da da benzer çağrılar yinelenmişti.

Kaynak: AA