Hollanda'da ergoterapi çiftliğindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hollanda'nın güneyindeki Alblasserdam kasabasındaki ergoterapi merkezinde silahlı bir saldırganın açtığı ateş sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam kasabasında bulunan bir ergoterapi çiftliğinde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, olay neticesinde 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, eski bir çiftlikten dönüştürülen ergoterapi merkezinde çok sayıda demans (bunama) hastası, psikolojik rahatsızlığı bulunan yetişkin ve çocuğun çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda polis ile ambulans ve helikopterin geldiği olay yerinde soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Hollanda'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunanların, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri yapabilmeleri için eski çiftlikler, "zorgboederij" olarak adlandırılan ergoterapi merkezlerine dönüştürülüyor.