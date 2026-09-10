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Hollanda'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede bu yıl virüse yakalanan kişi sayısının 18'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede bu yıl virüse yakalanan kişi sayısının 18'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

RIVM'den yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl virüse yakalanan kişi sayısı 18'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Söz konusu vakalar Hollanda içinde bulaşan enfeksiyonlardan kaynaklanıyor.

Vakalar Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland eyaletlerinde görüldü.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından??????? itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi, o tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı.

Kaynak: AA
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