Hollanda'da Cami Meydanı'nda düzenlenen sokak iftarına yaklaşık 1500 kişi katıldı

Güncelleme:
Utrecht kentinde düzenlenen sokak iftarına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Ulu Cami Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte Müslüman aileler ve Hollandalılar bir araya geldi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından Cami Meydanı'nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1500 kişi bir araya geldi.

Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinlerinin yanı sıra ülkenin farklı kentlerinden katılımcılar, Cami Meydanı'nda düzenlenen iftar programında buluştu.

Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen programa, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye Maarif Vakfı Hollanda Temsilcisi ve Maarif Europe Direktörü Sabri Yıldırım, belediye meclis üyeleri, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve Maarif Vakfı müzik eğitmenlerinden oluşan tasavvuf musiki grubunun ilahiler seslendirdiği iftarda, okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar camide akşam namazını kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarına yaklaşık 1500 kişi katıldı.

İftar öncesi konuşan Başkonsolos Ersoy, Utrecht Ulu Cami Vakfı yönetiminin her yıl organize ettiği sokak iftarına ilk defa katıldığını söyledi.

Ersoy, "Ramazan zaten tam da böyle sofraların, gönüllerin birleştiği bir ay ve bize bu imkanı sunuyor. Dolayısıyla böyle büyük bir kalabalıkla güzel camimizin bulunduğu meydanda ve aynı zamanda ramazan ışıklandırılmasının yakıldığı sokağa bakan meydanda sizlerle iftarda buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ramazanınız mübarek olsun." dedi.

Yıldırım da katılımcılarla birlikte sokak iftarında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Maarif Vakfının yaptığı faaliyetlerden bahsetti.

Ulu Cami Vakfı Yönetim Başkanı Yücel Aydemir, AA muhabirine, 8 senedir sokak iftarı düzenlediklerini ve ilginin her geçen yıl arttığını anlattı.

Bu yıl sadece Utrecht ve çevresinden değil Hollanda'nın her yerinden sokak iftarına katılımın olduğunu belirten Aydemir, "Ramazan bereket ayı, ramazan birlik ve beraberlik ayı, ramazan mağfiret ayı. Biz de burada birlik ve beraberliği pekiştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Aydemir, "Sadece Müslümanlar arasında değil, gayrimüslimlerin de aramıza girmesini ve İslamiyet'in asıl yüzünü onlara göstermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

