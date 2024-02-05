HMKÜ'de depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, programda yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerde 96 üniversite personeli ile 276 öğrencilerini kaybettiklerini belirten Eren, kaybettikleri adına fidan dikerek onları ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi.

Üniversitede depremin izlerini büyük ölçüde silmeyi başardıklarını anlatan Eren, en kısa zamanda yüz yüze eğitime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üniversite personelinin konut ihtiyacıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşme yaptıklarını belirten Eren, "Personelimizin konut ihtiyacı için üniversitenin üst kısmındaki 143 dönümlük milli emlak arazisinin uygun olduğunu bakanımıza bildirdik. Bakanımız, TOKİ başkanına 500 konut yapılıp üniversitemizin personeline sunulması için talimat verdi. Bunu gerçekleştirebilirsek üniversitemizin barınma ihtiyacını da gidermiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, depremde hayatını kaybeden üniversite personelinin ve öğrencilerinin fotoğraflarıyla oluşturulan video izlendi.

Serbest kürsü bölümünde ise yaşamını yitirenlerin yakınları ve arkadaşları, sevdikleriyle ilgili anılarını ve depremde yaşadıklarını anlattı.

Programın ardından hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.