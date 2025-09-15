Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut Hakkında Ev Hapsi Kararı... Ankut: Bize Ceza Verdirebilir, Bizi Zindana Atabilir, Öldürebilir de Ama Asla...

Haberler

(İSTANBUL) Gece yarısı evinden gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi. Karar sonrası açıklama yapan Ankut, "Tayyipegillerin elinde şu anda iktidar gücü var. Bize ceza verdirebilir, bizi zindana atabilir, öldürebilir de ama asla yargılayamaz." dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gece yarısı evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ankut hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Ankut, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Karar sonrası açıklama yapan Ankut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu ve yaptığı bütün işlemlerim geçersiz sayıldığını vurgulayarak, "Tayyipgiller bizi korkutmaya çalışıyorlar. Oysa bu mümkün mü? Dünyanın hiçbir gücü bizi korkutamaz, yıldıramaz. Tayyipegillerin elinde şu anda iktidar gücü var. Bize ceza verdirebilir, bizi zindana atabilir, öldürebilir de ama asla yargılayamaz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
