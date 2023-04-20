- Hızla gelen motosiklet ata çarptı, o anlar kameraya yansıdı Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde hızla gelen bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ata çarptı.

- Hızla gelen motosiklet ata çarptı, o anlar kameraya yansıdı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde hızla gelen bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ata çarptı. At, atın binicisi ve motosiklet sürücüsü yola savruldu, o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir yolda karşı tarafa geçmeye çalışan bir ata hızla gelen bir motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, çarpmayla birlikte at, atın binicisi ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görüldü. Atın daha sonra yerden kalkarak olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile at binicisi yaralandı. Motosikletin ata çarptığı anlar sosyal medyada yayılarak viral oldu.