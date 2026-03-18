Hizbullah'tan ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani için taziye ve kınama mesajı

Hizbullah, ABD-İsrail saldırısında ölen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Laricani'nin ölümünden dolayı İran'a başsağlığı dilendi.

Laricani'yi hedef alan saldırının "korkakça bir suikast" olduğu belirtilerek kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İranlı yöneticilere yönelik suikastların "ülkenin iradesini kıramayacağı, İran'ın bölgedeki rolünü sürdürmeye devam edeceği" belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Tahran'a düzenlenen saldırılarda Laricani ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi hedef aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra Tahran yönetimi de Laricani ve Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.