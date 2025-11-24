Haberler

Hizbullah, İsrail Saldırısında Ölü Sayısını Açıkladı

Güncelleme:
Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra 4 üyesinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra ölen 4 üyesinin isimlerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in, Dahiye saldırısında öldüğü belirtildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusunun 22 Kasım'da ateşkesi ihlal ederek Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
