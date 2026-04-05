Hizbullah: İsrail ordusu hedeflerine 26 saldırı gerçekleştirdik

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik 26 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılar kapsamında kamikaze dronlar ve roketler kullanıldı. Saldırılarda hedef alınan bölgeler arasında Hiyam, Aynata, Şema ve Golan Tepeleri yer alıyor. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik karşı saldırılarının ardından, Lübnan'da ölü sayısı 1461'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ordusu hedeflerine kamikaze dronlar ve roketlerle 26 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Aynata ve Şema beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Meys el-Cebel beldesinde İsrail ordusuna ait bir aracın kamikaze dronla hedef alındığı görüntünün paylaşıldığı açıklamada, Yuval, Metula, Carmiel, Malikiye, Maalot Tarshiha, Avivim, Yiron, Kfar Sold ve Yesud Hamala yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Akka, Nehariye ve Safed kentlerindeki İsrail ordusu noktaları ile Meron Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin yerleşimine de roketlerle saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine 26 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

Donnarumma'nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

