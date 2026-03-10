Hizbullah'ın İsrail'in Beyt Şemeş kentindeki uydu istasyonunu vurduğu görüntüler ortaya çıktı

TEL Hizbullah'ın dün düzenlediği saldırıda İsrail'in Beyt Şemeş kentinde bulunan uydu iletişim istasyonunu vurduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, Beyt Şemeş yakınlarındaki uydu istasyonuna füzenin isabet ettiği ana ilişkin bir araç kamerası görüntülerini yayımladı.

Hizbullah'ın Beyt Şemeş'te uydu istasyonuna isabet eden füzesi yoldan geçen bir aracın kamerasından görüntülendi.

Kameraya yansıyan füzenin isabeti sonucunda ortaya çıkan patlama ile tesisde büyük hasar meydana gelirken iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin önlenemediği ve bölgede uyarı sirenleri çalmadan isabet sağladığı kaydedildi.

Haberde, tesisin Hizbullah'ın açıkladığı gibi İsrail ordusuna ait olmadığı, sivil ve ticari bir tesis olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunun, "işgal altındaki Filistin'in" (İsrail) orta kesiminde yer alan Vadi Ela bölgesinde "nitelikli füzelerle" hedef alındığı aktarılmıştı.