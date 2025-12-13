Haberler

Hizbullah lideri Kasım, ateşkese uyduklarını ve silah bırakmayacaklarını yineledi

Güncelleme:
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, süregelen ateşkes anlaşmasına uyduklarını ancak İsrail'in saldırılarına karşı silahlarını teslim etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Kasım, Lübnan Ordusuyla işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyduklarını ancak İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, silahlarını teslim etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi.

Kasım, Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kasım, anlaşmaya bağlı kaldıklarını ancak İsrail tarafının saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Lübnan ordusuyla işbirliğine hazır olduklarını da vurgulayan Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını yineledi.

Kasım, devlete müzakerelerde İsrail'e herhangi bir taviz vermemesi çağrısında bulunarak, atılan adımların ve mevcut hesapların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci dün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlarının İsrail saldırılarını engellemediğini savunarak, "Ulusal çıkarlar için devlet, Hizbullah'la silahlarını teslim etmesi yönünde diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

