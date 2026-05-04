Hizbullah: Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldık

Güncelleme:
Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Kantara ve Bayyada beldelerinde İsrail askerlerini ve araçlarını insansız hava aracı ve roketlerle hedef aldığını belirtti.

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık, öğle saatlerinde Kantara ve Bayyada beldelerinde İsrail askerlerinin ve araçlarının roket ile insansız hava aracıyla hedef alındığı ifade edildi.

Sınır hattındaki söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı karadan saldırıların ardından işgal edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

