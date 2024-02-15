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Hizan Kaymakamı Başkanlığında Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Özçelik, toplantıda ilçenin genel durumu ve eğitim kalitesinin artırılması için projelerin önemine vurgu yaptı.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında, okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Hizan Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Özçelik, toplantıda, ilçenin genel durumu, öğretmen ve öğrenci sayıları ile derslik başına düşen öğrenci sayıları hakkında bilgi aldı.

Bu tür toplantıların yıl içinde devam edeceğini ifade eden Özçelik, okul müdürlerinden eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermelerini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Cemil Hizan Eğitim Güncel Haberler

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