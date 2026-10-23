Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hizan Devlet Hastanesinde meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hizan Devlet Hastanesinde meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Hizan Devlet Hastanesinde bilgilendirme programı düzenlendi. Programda erken teşhisin önemi ve meme sağlığı anlatıldı; Kaymakam Mete Öztürk ile Belediye Başkanı Yahya Şam da katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Hizan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Hizan Devlet Hastanesi işbirliğinde düzenlenen programda, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan katılımcılar meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulmasının ve erken teşhisin önemine değindi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok

İşte bu hiç iyi olmadı! Alınan puanın sevinci kursakta kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok