Çorum'da özel öğrenciler ve üniversiteliler aynı mutfakta buluştu
Down Sendromu Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim okulu öğrencileri ve üniversite öğrencileri birlikte kurabiye yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
Hitit Üniversitesinde özel öğrencilerle "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Down Sendromu Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileriyle birlikte kurabiye yaptı.
İletişim Ofisi ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü iş birliğince gerçekleştirilen "+1 Farkla Kurabiye Atölyesi" etkinliğinde özel öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan