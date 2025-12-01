Haberler

Hırvatistan'da Aşırı Sağcı Eğilimlere Karşı Büyük Protesto

Hırvatistan'da, artan aşırı sağcı ve faşist eğilimlere karşı binlerce kişi yürüyüşlere katıldı. Ülke genelinde düzenlenen gösteriler, etnik azınlıklar ve kültürel örgütlere yönelik artan saldırılara tepki olarak gerçekleştirildi.

ZAGREB, 1 Aralık (Xinhua) -- Hırvatistan'da binlerce kişi, artan aşırı sağcı ve faşist eğilimleri protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşlere katıldı.

Gösteriler pazar günü başkent Zagreb'in yanı sıra ülkenin üçüncü büyük kenti Rijeka, beşinci büyük kenti Zadar ve yedinci büyük kenti Pula'da düzenlendi.

Ülke genelindeki protestolar, etnik azınlık ve kültürel örgütlere yönelik son dönemde artan aşırılık yanlısı olaylara tepki olarak düzenlendi. Ülkede aşırı sağcı kültürel faaliyetlerde görülen artış, faşizmin yeniden canlanabileceği endişelerini artırdı.

Yerel Index haber sitesinin bildirdiğine göre yürüyüşlere en yoğun katılım yaklaşık 5.000 kişiyle Zagreb'de gerçekleşti. Yürüyüşlere Rijeka ve Pula'da yaklaşık 1.000 kişi, Zadar'da ise birkaç yüz kişi katıldı.

Organizatörler yaptıkları açıklamada, "Bu yürüyüşler sadece bir başlangıç. Faşizmi ortadan kaldırıp kent ve köylerimizi herkes için güvenli hale getirene kadar ortak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" ifadesini kullandı.

N1 televizyonuna göre Pula'daki yürüyüşe Istria Valisi Boris Miletic, Belediye Başkanı Peda Grbin ve Belediye Başkan Yardımcısı Sinisa Gordic gibi birçok önemli siyasi isim de katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
