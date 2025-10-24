Hırvat-Türk Dostluk Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı Konseri

Hırvat-Türk Dostluk Derneği, 28 Ekim'de Zagreb'de Lisinski Küçük Salon'da Cumhuriyet Bayramı konseri düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Hırvat-Türk Dostluğu için Klarnetçiler" projesi kapsamındaki konser, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği himayesinde gerçekleşecek.

Başarılı klarnetçileri sanatseverlerle buluşturacak konserde, Türk ve Hırvat müziklerinden eserler yorumlanacak.

Konserde klasik batı müziği, caz ve Türk sanat müziğini harmanlayan piyanist ve besteci Hakan Ali Toker de sahne alacak.

Bruno Philipp, Marko Zavisic, Bozan Bejo ve Lovre Lucic'ten oluşan Hırvat Klarnet Dörtlüsü ile Mario Igrec, Luka Zuzic ve Borna Sercar'ın sahne alacağı konsere Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın da katılımı bekleniyor.