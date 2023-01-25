Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç, hırsızlık yaparken yakalandı

Konya'da iki otomobilden 6 bin lira para çalan Sedat Sağlam polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Sedat Sağlam için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki sebze ve meyve halinin otoparkında Sedat Sağlam, biri kapısı kilitsiz, diğerinin de zorlayarak kapısını açtığı iki otomobilden 6 bin lira para ve cep telefon şarj aleti çaldı.

18 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 18 suçtan kaydı bulunan Sedat Sağlam olduğunu saptadı. Sağlam, aynı mahallede bir parkta otururken yakalandı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sağlam'ın, bir süredir evine gitmediği için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sağlam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.