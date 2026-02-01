Haberler

Firari hükümlü Amasya'da yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da karıştığı hırsızlık suçlarından 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K., Amasya'da polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'da karıştığı hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Amasya'ya geldiği gün polis ekipleri tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, UYAP sistemine hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı düşen M.K.'nin (47) Amasya'ya geldiğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlüyü saklanmak için Amasya'ya geldiği gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi.

Haber - Kamera: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
